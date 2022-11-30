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Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одолеть «Бостон»

Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одолеть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 2-й минуте Тейлор Холл открыл счёт в матче за команду хозяев. Ему с пасами помогли Брэндон Карло и Трент Фредерик. На 39-й минуте сравнял Стивен Стэмкос с передач российского нападающего Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта. Следующий гол на счету всё того же Холла на 43-й минуте. Ему же ассистировали Ник Фолиньо и Хампус Линдхольм. На последней минуте матча ворота гостей поразил Брэд Маршан.

Российский форвард хозяев Владислав Наместников очков в этой игре не набрал. Те же успехи и у защитника Михаила Сергачёва. А российский голкипер хозяев Андрей Василевский совершил 22 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Холл (Карло, Фредерик) – 01:07 (5x5)   1:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 38:20 (5x4)   2:1 Холл (Фолиньо, Заха) – 42:49 (5x4)   3:1 Маршан (Крейчи) – 59:19 (en)
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