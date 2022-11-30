Голевая передача Никиты Кучерова не помогла «Тампе» одолеть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Уже на 2-й минуте Тейлор Холл открыл счёт в матче за команду хозяев. Ему с пасами помогли Брэндон Карло и Трент Фредерик. На 39-й минуте сравнял Стивен Стэмкос с передач российского нападающего Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта. Следующий гол на счету всё того же Холла на 43-й минуте. Ему же ассистировали Ник Фолиньо и Хампус Линдхольм. На последней минуте матча ворота гостей поразил Брэд Маршан.
Российский форвард хозяев Владислав Наместников очков в этой игре не набрал. Те же успехи и у защитника Михаила Сергачёва. А российский голкипер хозяев Андрей Василевский совершил 22 сейва.
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