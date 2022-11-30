Овечкин обошёл Яромира Ягра по количеству голов в первых периодах в истории НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Обе шайбы нападающий забросил в первом периоде.
Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил 217-й и 218-й гол в карьере в стартовой 20-минутке матча. Благодаря этому нападающий «Вашингтона» вышел на единоличную седьмую строчку по этому показателю, обогнав Яромира Ягра (216). Больше него в первом периоде забивали только Теэму Селянне, Марк Мессье (оба — по 220), Стив Айзерман (223), Горди Хоу (229), Бретт Халл (237), Фил Эспозито (240) и Уэйн Гретцки (241).
Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
- 30 ноября 2022
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