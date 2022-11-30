«Спартак» одержал пятую победу подряд, в серии буллитов обыграв минское «Динамо»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Меркли (Лалонд) – 12:44 (5x5) 1:1 Локтионов (Сериков) – 51:20 (5x5) 2:1 Принс – 65:00 (ПБ)
На 13-й минуте Ник Меркли с передачи Шона Лалонда вывел белорусскую команду вперёд. Второй период прошёл без голов. На 12-й минуте третьего игрового отрезка Андрей Локтионов с передачи Артёма Серикова сравнял счёт.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 декабря в гостях сыграет с «Сочи». «Витязь» 4 декабря примет «Спартак».
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