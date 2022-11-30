«Играем больше, чем тренируемся». Главный тренер ЦСКА — о нестабильной игре команды
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с «Авангардом» поделился мыслями о нестабильной игре команды.
«ЦСКА нестабилен в последнее время? Мы всегда говорили, что это будет длинный и сложный сезон, все наиграются в хоккей — от мала до велики. Наверное, нестабильность связана с тем, что мы играем больше, чем тренируемся. Для наших ребят не очень привычно играть 11-12 матчей в месяц с переездами. Плюс ЦСКА – это хороший раздражитель для всех», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).
Новость по теме«Авангард» нанёс ЦСКА первое поражение за три матча
Комментарии
- 30 ноября 2022
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:30
-
22:24
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:33
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:35
-
20:21
-
19:55
-
19:19
-
18:59
-
18:38
-
18:13
-
17:58
-
17:26
-
16:58
-
16:31
Партнерский контент