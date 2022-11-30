«Играем больше, чем тренируемся». Главный тренер ЦСКА — о нестабильной игре команды

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с «Авангардом» поделился мыслями о нестабильной игре команды.

«ЦСКА нестабилен в последнее время? Мы всегда говорили, что это будет длинный и сложный сезон, все наиграются в хоккей — от мала до велики. Наверное, нестабильность связана с тем, что мы играем больше, чем тренируемся. Для наших ребят не очень привычно играть 11-12 матчей в месяц с переездами. Плюс ЦСКА – это хороший раздражитель для всех», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).