«Мне нельзя об этом говорить, но очень хочется». Кудашов — о причинах провала с Минском

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями о провале в матче с минскими одноклубниками.

«Спустя 48 часов после матча с Минском могу ли я объяснить, что стало основной причиной провала? Сейчас я вспоминаю, что там было, уже после этого прошла игра… Сейчас… А! А мне нельзя об этом говорить. А вы знаете, да, что там было три момента? Нельзя говорить, но очень хочется.

Нет, конечно, это не основная причина. Команда плохо двигалась, но когда происходит то, чего не должно быть, конечно, это подламливает. Команда играла плохо, однако были и другие причины», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).