Игрок минчан ударил клюшкой по лицу партнёру. За это удалили игрока московского «Динамо»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Победу со счётом 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) одержали гости.
После гола гостей на четвёртой минуте второго периода при счёте 2:2 на вбрасывании в центре площадки нападающего минчан Ника Меркли ударил клюшкой по лицу его партнёр. Однако судьи решили удалить форварда москвичей Ивана Игумнова, который в этом эпизоде правил не нарушал.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что это удаление реализовал нападающий минчан Роман Горбунов с передач Джозефа Душака и Ника Меркли, забив победный гол.
Следующий матч московское «Динамо» сыграет с «Витязем» 30 ноября. Минчане в этот же день проведут матч со «Спартаком» в гостях.
- 28 ноября 2022
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