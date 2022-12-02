Кожевников: у штаба «Металлурга» нет никаких проблем, там же Илья Воробьёв главный

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру магнитогорского «Металлурга» и работу главного тренера команды Ильи Воробьёва.
«Мне «Металлург» вообще нравится в этом сезоне. Я ещё в прошлом году говорил, что там идёт работа. И комплектация хорошая, и тренерская работа. Они что, просто так идут среди лидеров Востока?
Ушёл тренер Андрей Соколов? Не вижу у их штаба никаких проблем. Там же Илья Воробьёв главный. Там порядок всегда. Значит, так нужно было, так получилось. Каждый день кто-то где-то уходит и приходит – обычная история. Там команда играет. Пусть так же играет и дальше», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 1 декабря «Металлург» объявил о том, что помощник главного тренера Андрей Соколов, отвечавший за работу с защитниками, покинул клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соколов вошёл в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в «Тракторе». «Металлург» же набрал 50 очков в 35 матчах этого сезона и располагается на втором месте в таблице Восточной конференции, где лидирует «Автомобилист» (51 очко).
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