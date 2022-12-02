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Четыре очка Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Каролину»

Четыре очка Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Каролину»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

За победителей в этом матче забивали Брент Бёрнс, Джордан Мартинук (хет-трик), Сет Джарвис и Джордан Стаал. За хозяев отличились россиийский форвард Павел Бучневич, Ноэль Ачари, Тори Крюг и Райан О'Райлли.

Также у Бучневича одна голевая передача. Другой российский форвард Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. Также в этой игре приняли участие ещё два российских форварда из разных команд. Иван Барбашёв и Андрей Свечников очков не набрали. Российский голкипер Пётр Кочетков остался в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бучневич (Томас, Тарасенко) – 12:00 (5x4)   2:0 Аччари (Ледди, Парэйко) – 22:31 (5x5)   2:1 Бёрнс – 25:24 (5x4)   2:2 Мартинук – 25:45 (5x5)   2:3 Джарвис (Нечас) – 26:28 (5x5)   3:3 Крюг (Бучневич, Тарасенко) – 35:55 (5x4)   3:4 Мартинук (Славин) – 55:25 (5x5)   3:5 Стаал – 58:02 (en)   4:5 О'Райлли (Кайру) – 59:18 (6x5)   4:6 Мартинук (Бёрнс) – 59:51 (en)
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