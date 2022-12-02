Четыре очка Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Каролину»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



За победителей в этом матче забивали Брент Бёрнс, Джордан Мартинук (хет-трик), Сет Джарвис и Джордан Стаал. За хозяев отличились россиийский форвард Павел Бучневич, Ноэль Ачари, Тори Крюг и Райан О'Райлли.



Также у Бучневича одна голевая передача. Другой российский форвард Владимир Тарасенко отдал две голевые передачи. Также в этой игре приняли участие ещё два российских форварда из разных команд. Иван Барбашёв и Андрей Свечников очков не набрали. Российский голкипер Пётр Кочетков остался в запасе.