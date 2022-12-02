Джейсон Робертсон – первый игрок с 20+ голами в текущем сезоне

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.



В этой игре хет-триком отметился американский нападающий Джейсон Робертсон. Робертсон стал первым игроком в текущем сезоне, который преодолел отметку в 20 голов.



Благодаря хет-трику в этом матче у Робертсона в нынешнем сезоне 22 гола в 24 матчах. Также форвард отдал 17 результативных передач в этом сезоне.



Всего за карьеру Робертсон провёл 152 игры, в которых отличился 80 раз и отдал 84 голевые передачи.

Россияне Денис Гурьянов («Даллас Старз») и Дмитрий Куликов («Анахайм Дакс») результативными действиями в этой игре не отметились.