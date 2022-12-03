Капризов рассказал, в чём секрет его текущей результативной серии в НХЛ из 10 матчей

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился секретом успеха результативной серии из 10 матчей. После победы в недавнем матче с «Эдмонтоном» (5:2), в котором форвард отметился тремя (1+2) очками, россиянин установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами. Кроме того, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.

«Когда команда начинает выигрывать, твоя игра становится проще, ты играешь лучше, ты забиваешь больше. Всё начинает работать хорошо. Что-то вроде того происходит прямо сейчас.

Мои родители здесь, и это весело. Дома меня всегда ждёт много еды», — цитирует нападающего The Athletic.

В прошлом сезоне из-за пандемии родители Капризова смогли приехать в Америку лишь на неделю. Но в течение последнего месяца родители Капризова Олег и Наталья, а также подруга Стеша живут с Кириллом в его доме в Миннеаполисе. В текущем сезоне на счету 25-летнего уроженца Новокузнецка 22 матча, в которых Капризов набрал 30 (14+16) очков.