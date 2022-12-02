Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов о победе над «Эдмонтоном»: я просто играл в свою игру, мы не дали им много шансов

Капризов о победе над «Эдмонтоном»: я просто играл в свою игру, мы не дали им много шансов
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов похвалил партнёров по команде за победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Россиянин набрал три очка (1+2) в матче и был признан первой звездой встречи.

«Я просто пытался играть в свою игру. Вот и всё. Хорошо, что команда выиграла. Все играли жёстко, сильно, не давали «Эдмонтону» много шансов. Мы играли отлично», — цитирует Капризова журналист Джесси Пирс в своей соцсети.

25-летний форвард продлил свою серию с голевыми пасами до девяти встреч. Благодаря этому он установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами. Кроме того, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.

Новость по теме
Три очка Капризова позволили «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
Новость по теме
Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по длине серии с результативными передачами
«Его не остановить!» Капризов выбил 100 передач в НХЛ, снеся очередной рекорд «Его не остановить!» Капризов выбил 100 передач в НХЛ, снеся очередной рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022