Капризов о победе над «Эдмонтоном»: я просто играл в свою игру, мы не дали им много шансов
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов похвалил партнёров по команде за победу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). Россиянин набрал три очка (1+2) в матче и был признан первой звездой встречи.
«Я просто пытался играть в свою игру. Вот и всё. Хорошо, что команда выиграла. Все играли жёстко, сильно, не давали «Эдмонтону» много шансов. Мы играли отлично», — цитирует Капризова журналист Джесси Пирс в своей соцсети.
25-летний форвард продлил свою серию с голевыми пасами до девяти встреч. Благодаря этому он установил новый рекорд «Уайлд» по количеству матчей подряд с результативными передачами. Кроме того, Капризов продлил свою результативную серию до 10 встреч, улучшив собственный личный рекорд.
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