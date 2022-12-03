Форвард «Ак Барса» Бурмистров лайкнул пост в соцсети про уход Знарка из казанского клуба

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в одной из соцсетей поставил лайк под постом про уход Олега Знарка с поста главного тренера казанского клуба.
Напомним, вчера после матча с «Локомотивом» Знарок объявил об уходе из «Ак Барса» по собственному желанию. Ранее у Бурмистрова и Знарка произошёл конфликт. Перед гостевым матчем с «Сибирью» (2:4) стороны поругались в отеле Новосибирска. После этого инцидента Бурмистров был отправлен в Казань. В столице Татарстана хоккеист тренировался отдельно от команды.
Фото: скриншот поста в соцсети
Бурмистров в текущем сезоне провёл 26 матчей, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.
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