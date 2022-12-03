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«Витязь» упустил преимущество в две шайбы, но вырвал победу у «Северстали» в концовке

«Витязь» упустил преимущество в две шайбы, но вырвал победу у «Северстали» в концовке
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Северсталь». Победу со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) одержали хозяева.

В первом периоде на девятой минуте счёт открыл шикарным броском Кирилл Рассказов. Через три минуты преимущество хозяев упрочил Александр Яремчук с передач Жереми Руа и Романа Абросимова.

На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Кирилл Пилипенко. На девятой минуте Никита Рожков с передач Михаила Тихонова и Адама Лишки счёт сравнял.

За две минуты до конца третьего периода шайба Владимира Галузина с передач Дмитрия Кугрышева и Алексея Волгина принесла «Витязю» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2022, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Рассказов – 08:22 (5x5)   2:0 Яремчук (Руа, Абросимов) – 11:10 (5x5)   2:1 Пилипенко – 23:36 (5x5)   2:2 Рожков (Тихонов, Лишка) – 28:15 (5x5)   3:2 Галузин (Кугрышев, Волгин) – 58:03 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Витязь» примет «Спартак», «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо».

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