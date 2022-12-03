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Коньков оценил перспективы Бабенко на посту и. о. главного тренера «Ак Барса»

Коньков оценил перспективы Бабенко на посту и. о. главного тренера «Ак Барса»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал отставку Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса» и оценил перспективы Юрия Бабенко на посту исполняющего обязанности наставника казанцев.

«Комментарии должны быть из коллектива, но я не думаю, что в «Ак Барсе» будут распространяться насчёт причин такого шага. У команды нет результата, на который она рассчитывала, имея такой состав. Идёт давление на главного тренера. К тому же мы не знаем, что происходит внутри, почему не получилось добиться результата. В команде скандалы, интриги и расследования. Я не думаю, что решение об отставке Знарка было эмоциональным. Оно было взвешенным. Возможно, после того, как страсти остынут, Олег Валерьевич расскажет о том, что послужило причиной такого шага.

Получится ли у Бабенко? Это время покажет. Мне кажется, Бабенко был со Знарком в одном понимании игры в хоккей. Они держались единого плана. Возможно, будут внесены коррективы. Если что-то не получается, нужны изменения. Думаю, Юрий понимает ситуацию, но я не думаю, что его коррективы будут кардинальными. Как правило, такие тренерские перестановки дают результат, и пример «Спартака» это прекрасно доказывает. В любом случае время покажет. Желаю «Ак Барсу» удачной игры!» — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 2 декабря, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера. Казанский клуб занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

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