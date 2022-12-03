Терещенко: понимаю Знарка. В «Ак Барсе» есть игроки, которых не нужно было подписывать
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко сообщил, что понимает, почему Олег Знарок объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Экс-форвард считает, что в составе казанского клуба есть хоккеисты, которых не нужно было подписывать.
«Я понимаю Олега Валерьевича. Не думаю, что всё дело в одном тренере. В «Ак Барсе» есть игроки, мягко говоря, которых не нужно было подписывать. Всё в совокупности. Тренер-то ушёл, но вопрос другой: кто возглавит команду? Сможет ли он изменить ситуацию? Сможет ли он закрутить гайки определённым людям и хоккеистам? Всё будет зависеть от нового тренера», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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