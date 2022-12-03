Экс-игрок СКА: Никишин в НХЛ может быть одним из ведущих, это парень без пробелов

Бывший игрок СКА и ЦСКА Валерий Покровский оценил игру защитника СКА Александра Никишина в текущем регулярном сезоне КХЛ.
«Никишин перерос КХЛ по уровню? Да, думаю, и в НХЛ он может быть одним из ведущих. Это парень без пробелов: и в обороне здорово играет, жёсткий, габаритный, и в то же время очень полезен в атаке. Может и в большинстве выходить, и в меньшинстве, и в равных составах. Практически не ошибается. Если в хорошей форме, то незаменим.
И в сборной Александр будет лидером, в КХЛ сейчас, без сомнений, он номер один среди защитников. Во-первых, молодой, во-вторых, у него огромное количество плюсов, парень раскрепощён. Не помню у Никишина ни одного слабого матча. Это человек уровня НХЛ, когда он туда поедет, думаю, не затеряется», — цитирует Покровского «Спорт уик-энд».
21-летний игрок обороны СКА в текущем сезоне провёл за армейцев 37 игр, в которых набрал 30 (9+21) очков при показателе полезности «+15». Штрафное время игрока составляет 42 минуты.
- 3 декабря 2022
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