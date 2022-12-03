В СКА перешёл защитник «Сочи» Никита Зоркин

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен, в результате которого в Петербург перебрался защитник Никита Зоркин, а на черноморское побережье отправился Никита Ващенко, сообщает сайт армейцев.
Зоркин с сезона-2018/2019 играл в системе СКА. Выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946» в МХЛ и «СКА-Нева» в ВХЛ. Осенью 2020 года он провёл первый матч за основную команду СКА в КХЛ. В общей сложности у 22-летнего защитника шесть матчей за армейцев и одна результативная передача. Сезон-2021/2022 и начало текущего чемпионата Никита провёл в «Сочи». Он набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах за «леопардов».
Никита Ващенко в текущем сезоне сыграл за «СКА-Нева» два матча, в которых результативными действиями не отметился. 21-летний защитник в 2019 году выиграл серебро на юношеском чемпионате мира в Швеции.
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