Главный тренер «Сент-Луиса» — о Биннингтоне: он должен прекратить это делать
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:6) остался зол из-за поведения голкипера своей команды Джордана Биннингтона.
Канадский вратарь пропустил четыре шайбы к 22-й минуте матча и был заменён на немецкого голкипера Томаса Грайсса. Отправляясь на свою лавку, 29-летний канадец сначала подъехал к скамейке «Питтсбурга» и что-то высказал отличившемуся Джейсону Цукеру и его партнёрам. Арбитры расценили действия Биннингтона как подстрекательство и выписали ему 10-минутный дисциплинарный штраф.
«Он должен прекратить это делать. Это ничем нам не поможет. Просто играй в воротах и отражай шайбы», — цитирует Берюбе Bally Sports Midwest.
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