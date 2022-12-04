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Крайдер: «Рейнджерс» переживают очень тяжёлый период

Крайдер: «Рейнджерс» переживают очень тяжёлый период
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:5) прокомментировал текущую ситуацию с неудачными результатами команды.

«Трудно проиграть такую игру и сказать, что мы делаем что-то хорошо, но определенно мы делаем некоторые вещи лучше, чем раньше. Очевидно, что сейчас мы переживаем очень тяжёлый период. Мы должны изменить повествование», — приводит слова Крайдера журналист Винс Меркольяно.

Сегодня команда Жерара Галлана потерпела пятое поражение в последних шести матчах и продолжает находиться вне зоны плей-офф, занимая только девятое место в Восточной конференции НХЛ. Сам Крайдер в матче с «ястребами» отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 241-й за карьеру в лиге.

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