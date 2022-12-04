Крайдер: «Рейнджерс» переживают очень тяжёлый период

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:5) прокомментировал текущую ситуацию с неудачными результатами команды.
«Трудно проиграть такую игру и сказать, что мы делаем что-то хорошо, но определенно мы делаем некоторые вещи лучше, чем раньше. Очевидно, что сейчас мы переживаем очень тяжёлый период. Мы должны изменить повествование», — приводит слова Крайдера журналист Винс Меркольяно.
Сегодня команда Жерара Галлана потерпела пятое поражение в последних шести матчах и продолжает находиться вне зоны плей-офф, занимая только девятое место в Восточной конференции НХЛ. Сам Крайдер в матче с «ястребами» отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 241-й за карьеру в лиге.
- 4 декабря 2022
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:26
-
06:09
-
05:42
-
04:47
-
04:46
-
04:41
-
04:27
-
03:40
-
01:07
-
01:02
- 3 декабря 2022
-
23:37
-
23:01
-
22:45
-
22:40
-
22:10
-
21:47
-
21:16
-
20:51
-
20:00
-
19:47
-
19:15
-
18:49
-
18:34
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:31
-
17:12
-
16:54
-
16:43
-
16:35
-
16:30