Сушинский: «Ак Барс» поборется за КГ в этом сезоне после возвращения Билялетдинова в штаб

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».

«У Билялетдинова огромнейший опыт за спиной. Он уже неоднократно становился чемпионом с «Ак Барсом». У него есть все шансы, чтобы повторить свой успех и в этот раз. Состав-то у них хороший — отличная молодёжь и ветераны. Дело в организации и дисциплине.



Важно, чтобы в команде никто не перетягивал одеяло на себя. Если выстроить всё это, то дела сразу же наладятся. «Ак Барс» поборется за Кубок Гагарина в этом сезоне после возвращения Билялетдинова в тренерский штаб», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 2 декабря, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера.

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