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«Ак Барс» объявил о возвращении Билялетдинова в тренерский штаб

«Ак Барс» объявил о возвращении Билялетдинова в тренерский штаб
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«Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб.

«Легенда снова в деле! Зинэтула Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Ак Барса» и вернулся на скамейку», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 2 декабря «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Юрий Бабенко.

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 году).

В июле Билялетдинов стал советником исполнительного директора «Ак Барса».

Казанский клуб набрал 38 очков в 36 сыгранных матчей и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

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