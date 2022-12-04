Российский форвард Семён Дер-Аргучинцев вызван в «Торонто» из АХЛ

Российский центральный нападающий Семён Дер-Аргучинцев вызван в «Торонто Мэйпл Лифс» из клуба Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис», сообщает журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

Воспитанник московских «Крыльев Советов» был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2018 году «Торонто» в третьем раунде под общим 76 номером.

Последние два сезона 22-летний форвард провёл в АХЛ, где за 77 матчей забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «-15» и с 22 минутами штрафного времени.

В сезоне-2020/2021 Дер-Аргучинцев сыграл 17 матчей в Континентальной хоккейной лиге за нижегородское «Торпедо». В этих матчах хоккеист набрал 6 (2+4) очков.

«Кленовые листья» свой следующий матч проведут в ночь на 7 декабря в гостях с «Даллас Старз».