Шатаут Семёна Варламова принёс победу «Айлендерс» в матче с «Чикаго»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Мартин, Зак Паризе, а также Брок Нельсон. Российский голкипер хозяев Семён Варламов по итогам матча оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 21 сейв.
Эта победа стала для «Айлендерс» первой за последние три игры. Предыдущие две встречи команда уступила «Филадельфии» и «Нэшвиллу». В следующем матче клуб на своей площадке примет «Сент-Луис».
Для «Чикаго» это поражение стало девятым в десяти последних встречах. В следующем матче команда отправится в гости к «Нью-Джерси».
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