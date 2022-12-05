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Шатаут Семёна Варламова принёс победу «Айлендерс» в матче с «Чикаго»

Шатаут Семёна Варламова принёс победу «Айлендерс» в матче с «Чикаго»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Мартин, Зак Паризе, а также Брок Нельсон. Российский голкипер хозяев Семён Варламов по итогам матча оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив 21 сейв.

Эта победа стала для «Айлендерс» первой за последние три игры. Предыдущие две встречи команда уступила «Филадельфии» и «Нэшвиллу». В следующем матче клуб на своей площадке примет «Сент-Луис».

Для «Чикаго» это поражение стало девятым в десяти последних встречах. В следующем матче команда отправится в гости к «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2022, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Мартин (Сизикас, Мейфилд) – 28:58 (5x5)   2:0 Паризе (Пелеч, Пулок) – 34:31 (5x5)   3:0 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 35:14 (5x5)
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