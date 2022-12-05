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«У него зарплата $ 8 млн и ноль голов». Атанасиу — о жёстком силовом приёме Трубы

«У него зарплата $ 8 млн и ноль голов». Атанасиу — о жёстком силовом приёме Трубы
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Андреас Атанасиу высказался о жёстком силовом приёме, который против него применил защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2), который прошёл в ночь с 4 на 5 декабря.

«Он славится тем, что бьёт слишком высоко, не смотрит на шайбу и почти что пытается травмировать людей. Это его игра, так он играет. У него зарплата $ 8 млн и ноль голов, ему надо что-то придумывать с такой большой зарплатой. Если команде помочь не можешь, то, наверное, пытаешься травмировать соперников.

Шайба была рядом, он мог в неё сыграть, но вместо этого как будто он хотел кого-то травмировать. Он этим славится, надо следить, когда он выходит на лёд, и в этом моменте он меня поймал», — сказал Атанасиу в интервью Chicago SunTimes.

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