«Абсолютная красота!» Неугомонный Капризов повторил сразу два рекорда в НХЛ

Матч «Далласа» и «Миннесоты» подавался, естественно, как противостояние бывших конкурентов в борьбе за «Колдер Трофи», где Кирилл Капризов с большим отрывом обставил Джейсона Робертсона. Сейчас нападающий «звёзд» идёт лучшим снайпером в НХЛ, а его команда лидирует в Центральном дивизионе.

Но игра вышла за рамки этого противостояния и превратилась в крутые американские горки, хотя за 13 минут до финальной сирены всё выглядело так, что «Миннесота» улетит из Далласа с крупной победой.

Начало головокружительной голевой феерии положил Капризов, реализовавший большинство в первом периоде. Россиянин не стал откладывать дело в долгий ящик и повторил сразу два клубных рекорда: по продолжительности серии с набранными очками – 12 матчей (достижение, установленное Михаэлем Гранлундом в сезоне-2016/2017 и повторённое Кевином Фиалой в сезоне-2021/2022) – и по голевой серии – шесть матчей (повторил рекорд Брайана Ролстона и Нино Нидеррайтера). Кирилл бросал с довольно острого угла, и, кажется, Джейк Эттингер просто не был к такому готов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Абсолютная красота!» — восхищённо отметил один из болельщиков в соцсетях. «Капризова не остановить», — подтвердили в соцсетях клуба.

Авторитетное издание The Hockey News отметило последние подвиги россиянина, назначив его второй звездой прошедшей недели. «Одна из главных причин победной серии «Уайлд» — атакующее волшебство Капризова. Он является лидером «Миннесоты» по голам, передачам и очкам и идёт по графику на 111 очков и 53 гола в сезоне, что улучшит его личный рекорд. Трудно представить, что это всего лишь третий год Капризова в лучшей лиге мира. С дебютного сезона он серьёзно прибавил во втором, почти вдвое улучшив статистику, а в этом году выводит свою игру на ещё более высокий уровень. Если «Миннесота» рассчитывает на попадание в плей-офф, им нужен Капризов, играющий как MVP. И он начал сезон именно так».

На следующие 50 минут россиянин с подвигами закончил, но «Миннесоте» сейчас и нет необходимости рассчитывать только на свою главную звезду. Другие ребята тоже стабильно вносят свой вклад, и во втором периоде гости разразились тремя голами за три минуты!

Коннор Дьюар убежал в меньшинстве и положил красоту, затем Джейк Миддлтон пальнул с рикошетом от защитника, и наконец Джордан Гринвей «закопал» на пятачке четвёртую шайбу. Этому предшествовал гол Роопе Хинца (с передачи Робертсона), но к концу периода о нём никто и не вспоминал, тем более третий отрезок «дикари» начали с гола Йоэля Эрикссона Эка.

И что тут могло пойти не так? Оказалось – практически всё, тем более что «Даллас» и первые 40 минут играл очень прилично, уж точно не на 1:5. Они принялись исправлять это упущение и ответили симметрично – тремя шайбами за две с половиной минуты.

Хинц, Робертсон, Марчмент. «Миннесота» под тяжестью прессинга начала трещать по швам, у Капризова и его звена уже было «-3» в графе «полезность», а надо было продержаться ещё 10 минут. Удивительно, но после матча в «Миннесоте» рассказывали, что особо не волновались. Дин Эвасон даже не стал брать тайм-аут.

«На скамейке было спокойно. Честно. Мы потом хорошо поговорили с командой. Многие тренеры в какой-то момент взяли бы тайм-аут. Полагаю, если бы мы не выиграли, нас бы за это стали критиковать. Но на скамейке говорили правильные вещи, все сохраняли спокойствие, никто не паниковал, не срывался, всё было под контролем. Да, «Даллас» давил и мы упустили большое преимущество. Но сдались ли мы? Бросили ли играть? Нет, мы продолжили заниматься своим делом», — заявил Эвасон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я пытался расслабиться, глубоко дышал после каждого гола. Было много голов, но всегда веришь, что следующую шайбу остановишь. Но мы должны были доводить матч до победы в основное время, без нервов», — смеялся Марк-Андре Флёри.

Без нервов не получилось – Хинц оформил хет-трик, переведя игру в овертайм. Дополнительное время получилось безголевым, зато на буллитах «Миннесота» взяла верх. Все трое буллитёров забили, включая Капризова, который в этом сезоне ни разу не промахнулся в послематчевых бросках.

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«Дикари» начали выезд с победы, поднявшись на третью строчку в дивизионе. Следующая остановка – «Калгари», где у Капризова будет шанс обновить два клубных рекорда.