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Главный тренер «Вашингтона» оценил игру белорусского форварда Протаса

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру белорусского форварда Протаса
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2) оценил игру белорусского форварда Алексея Протаса.

«Возможно, это была лучшая игра Про за «Вашингтон Кэпиталз», — приводит слова Лавиолетта журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Напомним, в сегодняшнем матче Протас отдал голевую передачу после выхода один на один с голкипером «нефтяников» Стюартом Скиннером в моменте с победным голом Ника Дауда.

Клуб из столицы США после победы занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея 26 очков после 27 матчей. Следующую игру «Вашингтон» проведёт дома с «Сиэтл Кракен» в ночь на 10 декабря (3:00 мск).

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