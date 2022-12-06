«Нефтехимик» в упорной борьбе одержал победу над «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на своём льду одержал тяжёлую победу над безнадёжным аутсайдером лиги «Сочи» (3:2).

В составе хозяев шайбы забросили Илья Федотов, Евгений Митяйкин и Сергей Купцов. В составе южан отличились Никита Феоктистов и Дмитрий Завгородний.

Команда Олега Леонтьева прервала серию из двух поражений подряд. В активе нижнекамцев 33 очка и последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Сергея Светлова потерпела девятое поражение подряд и с 16 очками замыкает таблицу Запада. В следующем матче «Сочи» сыграет в Балашихе с «Витязем».

Напомним, в октябре «Сочи» уволил с поста главного тренера Андрея Назарова за неудовлетворительные результаты.