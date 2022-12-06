«Нефтехимик» в упорной борьбе одержал победу над «Сочи»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на своём льду одержал тяжёлую победу над безнадёжным аутсайдером лиги «Сочи» (3:2).
В составе хозяев шайбы забросили Илья Федотов, Евгений Митяйкин и Сергей Купцов. В составе южан отличились Никита Феоктистов и Дмитрий Завгородний.
Команда Олега Леонтьева прервала серию из двух поражений подряд. В активе нижнекамцев 33 очка и последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Сергея Светлова потерпела девятое поражение подряд и с 16 очками замыкает таблицу Запада. В следующем матче «Сочи» сыграет в Балашихе с «Витязем».
Напомним, в октябре «Сочи» уволил с поста главного тренера Андрея Назарова за неудовлетворительные результаты.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Федотов (Порядин, Камара) – 02:54 (5x4) 1:1 Феоктистов (Попов) – 12:42 (5x5) 1:2 Завгородний – 13:22 (5x5) 2:2 Митякин (Камара, Порядин) – 14:01 (5x5) 3:2 Купцов (Леонтьев, Попов) – 38:52 (5x5)
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