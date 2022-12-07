Гронек повторил уникальный рекорд 36-летней давности члена Зала славы Коффи

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Чешский защитник «Детройта» Филип Гронек отметился двумя результативными передачами и вошёл в историю НХЛ. Он стал вторым защитником в истории лиги, кому удавалось набрать очки в 11 выездных матчах подряд со старта чемпионата. Ранее таким достижением отметился лишь легендарный защитник Пол Коффи, набиравший очки в 12 матчах подряд за «Эдмонтон» в сезоне-1986/1987.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 24 матча, в которых набрал 22 очка — забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач.