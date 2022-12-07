«Шок-контент!» «Амур» иронично отреагировал на победу над «Адмиралом» видео с тиграми

«Амур» в официальном телеграм-канале иронично отреагировал на победу матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Адмиралом». Хабаровчане выложили видео, на котором три тигра нападают на автобус и пытаются напасть на людей. Однако машина, судя по всему, создана специально для таких опасных экскурсий.

«Шок-контент! В Хабаровске „тигры“ напали на «автобус», — говорится в сообщении.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в дальневосточном дерби одержали хозяева со счётом 3:2. В ходе встречи «Амур» проигрывал — 1:2, однако за 51 секунду до конца третьего периода Иван Николишин сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс гол Никиты Гребёнкина.