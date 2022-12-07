«Шок-контент!» «Амур» иронично отреагировал на победу над «Адмиралом» видео с тиграми

«Амур» в официальном телеграм-канале иронично отреагировал на победу матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Адмиралом». Хабаровчане выложили видео, на котором три тигра нападают на автобус и пытаются напасть на людей. Однако машина, судя по всему, создана специально для таких опасных экскурсий.
«Шок-контент! В Хабаровске „тигры“ напали на «автобус», — говорится в сообщении.
Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в дальневосточном дерби одержали хозяева со счётом 3:2. В ходе встречи «Амур» проигрывал — 1:2, однако за 51 секунду до конца третьего периода Иван Николишин сравнял счёт. В овертайме победу своей команде принёс гол Никиты Гребёнкина.
- 7 декабря 2022
-
17:10
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:27
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:03
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:13
-
07:59
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04