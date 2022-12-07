Бучневич: однажды в «Нью-Йорке» у меня было больше голов, чем передач. Я очень расстроился

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о своей роли в команде.
«Я часто с шайбой в бросковой позиции не бросаю, а делаю передачу? Зависит от ситуации. Может, партнёр открыт, а вратарь занял позицию, и мне некуда бросать. Если бы я был таким снайпером, как Тарасенко, то, может, и бросил бы. Но я могу видеть партнёра на пустом угле, тогда я всегда сделаю пас.
Я распасовщик или снайпер? Распасовщик, люблю делать передачи. Как-то на третий или четвёртый год в „Нью-Йорке“ у меня было больше голов, чем передач. Я очень расстроился.
Вижу ли я следующий шаг до того, как получу шайбу? Пожалуй. Когда я получаю шайбу, всегда стараюсь с кем-то обыграться, ещё люблю заготовки. Мы всегда обсуждаем, что будем делать. Сейчас у нас есть заготовки, как играть с того же вбрасывания, и мы начинаем так создавать моменты. Думаю, людям это нравится», — сказал Бучневич в интервью Bally Sports Midwest.
- 7 декабря 2022
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