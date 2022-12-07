Александр Овечкин высказался о своих успехах в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своих успехах в Национальной хоккейной лиге.
«Мы в России видели матчи НХЛ только на видеокассетах и только лучшие моменты. Когда ты приезжаешь сюда, то слышишь все истории громких имён, легенд… Приятно быть в этой компании. Это довольно крутая ситуация для меня, «Вашингтона» и болельщиков», — приводит слова Овечкина Edmonton Sun.
Напомним, 37-летний Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиге по количеству забитых голов. За долгую карьеру в Северной Америке российский нападающий «Вашингтона» забросил 793 шайбы. Он уступает только Горди Хоу, у которого 801 гол, и Уэйну Гретцки с его рекордными 894 шайбами.
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