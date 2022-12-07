«Удивительный подвиг». Коннор Макдэвид высказался о погоне Овечкина за Гретцки и Хоу

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Кроме того, канадский хоккеист высказался о близости форварда «столичных» к результату Горди Хоу по голам в НХЛ. У Овечкина сейчас 793 шайб, а у легенды «Детройт Ред Уингз» — 801. Гретцки, в свою очередь, забил 894 гола.

«Это просто выдающиеся цифры. Ты просто произносишь имя Горди Хоу и знаешь, что оно значит для хоккея. А Ови вот-вот обойдёт его. Это заслуга Овечкина и всего, что он сделал и чего добился. Это удивительный подвиг.



У него такое чутьё на голы. Кажется, он всегда знает, где нужно находиться. Это великолепный дар, и, очевидно, его бросок невероятно хорош. Когда у него появляется шанс, ему не нужно много времени или места. Он может найти свою точку и бросить в одно мгновение», — приводит слова Макдэвида Edmonton Sun.