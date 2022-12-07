Лучшего хоккеиста мира припёрли к стенке. Макдэвид считает Гретцки круче Овечкина?

Уже долгое время в хоккее можно выделить два главных противостояния, в каждом из которых засветился Александр Овечкин. Первый — классический: Ови против Сидни Кросби. Тут, вероятно, и добавить нечего.
Интереснее выходит другое противостояние — Овечкина и Коннора Макдэвида. В 25 лет Макди уже капитан «Эдмонтона», бесспорный лидер команды и, пожалуй, лучший хоккеист современности.
В ночь с 5 на 6 декабря «нефтяники» принимали «Вашингтон», и по этому случаю журналисты задали несколько вопросов самому Макдэвиду по поводу Овечкина.
Так что думает с отрывом лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ о погоне россиянина, наколотившего уже 793 шайбы и отстающего на восемь голов от Горди Хоу?
«Это просто выдающиеся цифры, — сказал капитан «Эдмонтона». — Ты просто произносишь имя Горди Хоу и знаешь, что оно значит для хоккея. А Ови вот-вот обойдёт его. Это заслуга Овечкина и всего, что он сделал и чего добился. Это удивительный подвиг.
У него такой нюх на голы. Кажется, он всегда знает, где нужно находиться. Это великолепный дар, и, очевидно, его бросок так хорош. Когда у него появляется шанс, ему не нужно много времени или места. Он может найти свою точку и бросить в одно мгновение».
В матче с «Эдмонтоном» Овечкин ничем результативным не отметился. Однако это не отменяет всех достижений россиянина.
Кто получит голос Макдэвида? Гретцки или Ови?
«Уэйн был очень изобретателен и хорошо обращался с шайбой, забивал голы самыми разными способами, — сказал Макдэвид. — Сложно что-то противопоставить числам, которые набил Уэйн.
И сложно оценить это с точки зрения истории хоккея, это разные эпохи. В тот хоккей играли немного иначе. Атакующих действий в последнее время стало побольше, но было много лет, когда возможности забивать было трудно найти, а Ови всё ещё находил способы забивать 50-60 голов. Трудно оценить, это два невероятных игрока».
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