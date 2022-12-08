«Куньлунь» прервал серию поражений, победив «Локомотив» в гостях
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) одержали гости.
На последней минуте первого периода единственную шайбу в матче забросил нападающий «Куньлуня» Джек Родевальд.
Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
Голкипер гостей Мэтт Джурасик отразил 47 бросков в створ ворот, оформив «сухарь».
После победы «Куньлунь» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка после 41 матча. «Локомотив» располагается на втором месте в таблице Запада.
В следующем матче «Куньлунь» сыграет с «Ак Барсом», «Локомотив» примет ХК «Сочи».
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