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«Куньлунь» прервал серию поражений, победив «Локомотив» в гостях

«Куньлунь» прервал серию поражений, победив «Локомотив» в гостях
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В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) одержали гости.

На последней минуте первого периода единственную шайбу в матче забросил нападающий «Куньлуня» Джек Родевальд.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

Голкипер гостей Мэтт Джурасик отразил 47 бросков в створ ворот, оформив «сухарь».

После победы «Куньлунь» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка после 41 матча. «Локомотив» располагается на втором месте в таблице Запада.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет с «Ак Барсом», «Локомотив» примет ХК «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Родевальд – 19:19 (5x4)
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