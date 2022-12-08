Форвард СКА Никита Гусев забросил четыре шайбы в последних двух матчах

В Минске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимало на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) одержали гости.
Во втором периоде нападающий питерского СКА Никита Гусев оформил дубль. Таким образом, 30-летний хоккеист забросил четыре шайбы аз последние две игры. В прошлом матче Гусев дважды забросил московскому «Динамо» (2:1 ОТ) и принёс победу питерцам в овертайме.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Гусев присоединился к СКА по ходу текущего сезона. За 16 матчей Никита забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.
- 8 декабря 2022
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