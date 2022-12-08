Главный тренер «Куньлуня»: мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) и рассказал, в чём причина успеха его клуба в Ярославле.

«Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось. Шансов в большинстве у нас было не очень много, но я рад, что мы забили. Ещё хочу отметить блестящую игру нашего вратаря. Он проделал очень хорошую работу, Джурасик постоянно держал нас в игре и справедливо заработал «сухарь». Во втором периоде мы сделали то, о чём говорили в перерыве. Что касается паузы, то я рад, что нам удастся отдохнуть. Мы играем в очень напряжённом режиме, очень много матчей. Нужно правильно использовать паузу и восстановиться.

Вторая победа в Ярославле? Ничего особенного, секрета успеха нет. Мне кажется, что с сильными соперниками мы играем интенсивнее. Из-за этого получаются неплохие матчи. Но хочется, чтобы все игры проходили на таком уровне. Я надеюсь, что мы будем хорошо проводить все смены, с должной отдачей и концентрацией. Ещё отмечу, что мы часто играем в три тройки нападения. Это неправильно и тяжело физически, ребятам нужен отдых», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.

После победы «Куньлунь Ред Стар» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.