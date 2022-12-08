Главный тренер «Куньлуня»: мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) и рассказал, в чём причина успеха его клуба в Ярославле.
«Ребята провели сложный матч. Мы утонули в удалениях, но наше меньшинство хорошо справилось. Шансов в большинстве у нас было не очень много, но я рад, что мы забили. Ещё хочу отметить блестящую игру нашего вратаря. Он проделал очень хорошую работу, Джурасик постоянно держал нас в игре и справедливо заработал «сухарь». Во втором периоде мы сделали то, о чём говорили в перерыве. Что касается паузы, то я рад, что нам удастся отдохнуть. Мы играем в очень напряжённом режиме, очень много матчей. Нужно правильно использовать паузу и восстановиться.
Вторая победа в Ярославле? Ничего особенного, секрета успеха нет. Мне кажется, что с сильными соперниками мы играем интенсивнее. Из-за этого получаются неплохие матчи. Но хочется, чтобы все игры проходили на таком уровне. Я надеюсь, что мы будем хорошо проводить все смены, с должной отдачей и концентрацией. Ещё отмечу, что мы часто играем в три тройки нападения. Это неправильно и тяжело физически, ребятам нужен отдых», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.
После победы «Куньлунь Ред Стар» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.
- 8 декабря 2022
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:28
-
22:23
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
21:53
-
21:50
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:12
-
20:52
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:57