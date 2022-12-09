Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Сент-Луису» взять очки в игре с «Виннипегом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

На 16-й минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Пьер-Люка Дюбуа. На первой минуте второго периода Кайл Коннор удвоил преимущество гостей. А ещё через четыре минуты забил и Блейк Уилер. На 39-й минуте хозяева ответили голом Роберта Томаса с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.



На 48-й минуте Дюбуа оформил дубль. Через три минуты Джош Ливо забросил ещё одну шайбу для хозяев, а на 59-й минуте Коул Перфетти установил итоговый счёт матча.

Российский нападающий Иван Барбашёв очков не набрал.