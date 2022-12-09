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Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Сент-Луису» взять очки в игре с «Виннипегом»

Голевой пас Владимира Тарасенко не помог «Сент-Луису» взять очки в игре с «Виннипегом»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

На 16-й минуте матча счёт открыли гости после точного выстрела Пьер-Люка Дюбуа. На первой минуте второго периода Кайл Коннор удвоил преимущество гостей. А ещё через четыре минуты забил и Блейк Уилер. На 39-й минуте хозяева ответили голом Роберта Томаса с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.

На 48-й минуте Дюбуа оформил дубль. Через три минуты Джош Ливо забросил ещё одну шайбу для хозяев, а на 59-й минуте Коул Перфетти установил итоговый счёт матча.

Российский нападающий Иван Барбашёв очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Дюбуа (Шайфли, Стэнли) – 15:49 (5x5)   0:2 Коннор (Эйссимонт, Пионк) – 20:27 (5x5)   0:3 Уилер (Шайфли, Дюбуа) – 24:06 (5x4)   1:3 Томас (Тарасенко, Росен) – 38:36 (5x5)   1:4 Дюбуа (Моррисси, Демело) – 47:39 (5x5)   2:4 Ливо (О'Райлли, Шенн) – 50:43 (5x5)   2:5 Перфетти (Уилер, Пионк) – 58:07 (en)
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