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Ротенберг исполнил буллит вместе с сыном на Фонбет Матче звёзд КХЛ

Ротенберг исполнил буллит вместе с сыном на Фонбет Матче звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

Участники выполнили конкурс на самый эффектный буллит. Главный тренер СКА Роман Ротенберг исполнил буллит вместе со своим сыном. Сын сделал несколько кругов вокруг фишки на льду. Тренер подыгрывал сыну, показывая дриблинг, отец помог сыну поднять шайбу со льда на крюк клюшки. В итоге сын доехал до ворот и забросил шайбу голкиперу Патрику Рыбару.

ВИДЕО из телеграм-канала Романа Ротенберга.

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