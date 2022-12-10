Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи выиграл конкурс на самый сильный бросок Матча звёзд КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе на самый сильный бросок победил защитник «Сибири» Тревор Мёрфи, бросивший шайбу со скоростью 165,63 км в час.

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На втором месте оказался защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, показавший результат в 159,54 км в час.

Третье место занял защитник СКА Александр Никишин, который щёлкнул шайбой со скоростью 156,59 км в час.

Четвёртое место у защитника ЦСКА Никиты Нестерова, который продемонстрировал результат 154,57 км в час.