Миронов — о буллите с тележкой: с Барменом надо было делать, он бы туда шашлык положил

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал как пришла идея повторить буллит с тележкой вместе с Александром Ерёменко в конкурсе бросков на Фонбет Матче звёзд КХЛ.

«С Барменом надо было подготовить буллит, он бы шашлык в тележку положил. Не секрет, что Ерёменко работает тренером по вратарям в системе «Динамо». Мы постоянно на связи, предложил ему, он с удовольствием согласился съездить, развеяться от семьи. Он по-прежнему Бабуся, только теперь Александр Владимирович», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В этот раз хоккеисты поменялись местами: в тележку сел голкипер Ерёменко, а защитник Миронов толкал её по льду.