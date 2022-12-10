Алтыбармакян в костюме лаваша забил буллит клюшкой-шампуром с шашлыком на Матче звёзд КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.

В конкурсе на самый эффектный буллит нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян исполнил бросок в плаще, имитирующем лаваш. Клюшка представляла собой большой шампур с насаженными кусочками шашлыка. Перед началом броска нападающий вытащил клюшку-шампур из импровизированного камня посреди ледовой площадки, как король Артур. Подъехав к вратарю Патрику Рыбару, нападающий поманил того шашлыком, и когда голкипер отвлёкся, Алтыбармакян закатил шайбу в пустые ворота.

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