Алтыбармакян в костюме лаваша забил буллит клюшкой-шампуром с шашлыком на Матче звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.
В конкурсе на самый эффектный буллит нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян исполнил бросок в плаще, имитирующем лаваш. Клюшка представляла собой большой шампур с насаженными кусочками шашлыка. Перед началом броска нападающий вытащил клюшку-шампур из импровизированного камня посреди ледовой площадки, как король Артур. Подъехав к вратарю Патрику Рыбару, нападающий поманил того шашлыком, и когда голкипер отвлёкся, Алтыбармакян закатил шайбу в пустые ворота.
Права на ВИДЕО принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.
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