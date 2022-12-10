Хет-трик Кручинина помог дивизиону Боброва обыграть дивизион Тарасова на Матче звёзд

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ. Дивизион Боброва обыграл дивизион Тарасова со счётом 9:7. Команды провели два периода по 10 минут в формате «3 на 3».

Хет-трик на счету нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина. Ещё по дублю за победителей отметились нападающий СКА Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. По разу отличились Андрей Алтыбармакян и Максим Федотов. За дивизион Тарасова дублями отметились форвард «Северстали» Даниил Вовченко и нападающий СКА-1946 Иван Демидов. Также по шайбе забросили Робин Пресс, Дмитрий Рашевский и Максим Шалунов.

Следующий матч между дивизионами Харламова и Чернышёва состоится через несколько минут.