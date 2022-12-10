Хет-трик Кручинина помог дивизиону Боброва обыграть дивизион Тарасова на Матче звёзд
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ. Дивизион Боброва обыграл дивизион Тарасова со счётом 9:7. Команды провели два периода по 10 минут в формате «3 на 3».
Хет-трик на счету нападающего «Торпедо» Алексея Кручинина. Ещё по дублю за победителей отметились нападающий СКА Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. По разу отличились Андрей Алтыбармакян и Максим Федотов. За дивизион Тарасова дублями отметились форвард «Северстали» Даниил Вовченко и нападающий СКА-1946 Иван Демидов. Также по шайбе забросили Робин Пресс, Дмитрий Рашевский и Максим Шалунов.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
10 декабря 2022, суббота. 13:25 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
9 : 7
Дивизион Тарасова
0:1 Вовченко (Ип, Пресс) – 00:37 (3x3) 1:1 Федотов – 03:00 (3x3) 2:1 Кручинин (Жуков) – 03:21 (3x3) 3:1 Яшкин (Жафяров, Дорожко) – 04:17 (3x3) 4:1 Алтыбармакян (Федотов) – 05:16 (3x3) 4:2 Демидов (Рашевский, Миронов) – 06:27 (3x3) 5:2 Кручинин (Жуков) – 06:39 (3x3) 6:2 Жафяров (Никишин) – 09:15 (3x3) 7:2 Яшкин – 10:23 (3x3) 7:3 Демидов – 12:26 (3x3) 7:4 Пресс (Вовченко, Ип) – 13:15 (3x3) 7:5 Шалунов (Пинчук) – 14:28 (3x3) 7:6 Рашевский (Демидов, Колосов) – 15:41 (3x3) 8:6 Кручинин (Яшкин) – 15:58 (3x3) 8:7 Вовченко (Пресс, Шалунов) – 16:25 (3x3) 9:7 Жафяров (Никишин) – 19:40 (3x3)
Следующий матч между дивизионами Харламова и Чернышёва состоится через несколько минут.
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