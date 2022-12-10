The Athletic: Сорокин вывел свою игру на новый уровень

Журналист Кевин Курц на портале The Athletic оценил игру российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги и заявил, что 27-летний игрок — главный претендент на «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Если бы сезон завершился сегодня, Илья Сорокин был бы безоговорочным финалистом [«Везины»] и, возможно, даже первым претендентом на получение награды. Основной вратарь «Айлендерс» в этом сезоне вывел свою игру на новый уровень, и без него команда почти наверняка не попадёт в плей-офф.

Вместе с Семёном Варламовым Сорокин формирует, пожалуй, лучший вратарский тандем в лиге. Ротация голкиперов позволит Илье оставаться в тонусе», — говорится в статье.