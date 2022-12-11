Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оттава» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Оттава» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Оттава Сенаторз», состоявшийся на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Победу со счётом 3:2 одержала «Оттава Сенаторз».

Счёт в матче открыли хозяева, на исходе 37-й минуты отличился Яков Тренин. «Оттава» смогла быстро отыграться благодаря шайбе Клода Жиру. На 44-й минуте Алекс Дебринкэт вывел «Оттаву» вперёд, после чего, на 50-й минуте, Дрейк Батерсон увеличил разрыв. За десять минут до конца Нино Нидеррайтер сократил отставание до одного гола, однако отыграться «Нэшвилл» так и не сумел.

Свой следующий матч «Оттава» сыграет во вторник, 13 декабря, команда примет «Анахайм Дакс». «Нэшвилл» 13 декабря сыграет с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Тренин (Янковски, Жанно) – 36:57 (5x5)   1:1 Жиру (Брассар, Пинто) – 39:51 (5x4)   1:2 Дебринкэт (Пинто, Батерсон) – 43:55 (5x5)   1:3 Батерсон (Ткачук) – 49:15 (5x4)   2:3 Нидеррайтер (Йози, Джохансен) – 50:15 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022