«Оттава» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Оттава Сенаторз», состоявшийся на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Победу со счётом 3:2 одержала «Оттава Сенаторз».

Счёт в матче открыли хозяева, на исходе 37-й минуты отличился Яков Тренин. «Оттава» смогла быстро отыграться благодаря шайбе Клода Жиру. На 44-й минуте Алекс Дебринкэт вывел «Оттаву» вперёд, после чего, на 50-й минуте, Дрейк Батерсон увеличил разрыв. За десять минут до конца Нино Нидеррайтер сократил отставание до одного гола, однако отыграться «Нэшвилл» так и не сумел.

Свой следующий матч «Оттава» сыграет во вторник, 13 декабря, команда примет «Анахайм Дакс». «Нэшвилл» 13 декабря сыграет с «Сент-Луис Блюз».