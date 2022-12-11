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Ротенберг рассказал, что нужно Мичкову для попадания в состав СКА

Ротенберг рассказал, что нужно Мичкову для попадания в состав СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру форвардов системы клуба Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

«Переход от молодёжного хоккея во взрослый очень тяжёлый. У нас серьёзная конкуренция. Мичкову эту конкуренцию у своих сверстников и у взрослых надо выиграть. Все авансы раздаются только по итогам тренировочного процесса.

Помимо Мичкова есть и Иван Демидов – один из самых перспективных игроков лиги и СКА. У него большое будущее, хорошие физические данные, хорошее катание и чтение игры. Но еще нужно много работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Мичков в текущем сезоне сыграл три матча за СКА, в которых очками не отметился. В ВХЛ нападающий сыграл 10 матчей, в которых набрал 13 (9+4) баллов.

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