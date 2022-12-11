«Вам надо обратиться к Макдэвиду». Ротенберг – журналисту на вопрос о легионерах в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о легионерах в армейском клубе и о возможных трансферах.
«Можно ли представить в СКА легионера уровня Ягра? Вам надо обратиться к Макдэвиду. Он неплохо мог бы помочь в развитии наших молодых игроков — с его катанием и финтами. Мы открыто смотрим на ситуацию. И берём только лучших, не смотря в паспорт.
Стоит ли ждать трансферов до дедлайна? Надеюсь, что сможем усилить какие-то моменты, но посмотрим по ситуации и по факту. И нападающих смотрим, и защитников. Пока не принимаем никаких решений. В принципе мы довольны нашими ребятами. Даже те, которые из Вышки переходят к нам, здорово играют», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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