«Вам надо обратиться к Макдэвиду». Ротенберг – журналисту на вопрос о легионерах в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о легионерах в армейском клубе и о возможных трансферах.

«Можно ли представить в СКА легионера уровня Ягра? Вам надо обратиться к Макдэвиду. Он неплохо мог бы помочь в развитии наших молодых игроков — с его катанием и финтами. Мы открыто смотрим на ситуацию. И берём только лучших, не смотря в паспорт.

Стоит ли ждать трансферов до дедлайна? Надеюсь, что сможем усилить какие-то моменты, но посмотрим по ситуации и по факту. И нападающих смотрим, и защитников. Пока не принимаем никаких решений. В принципе мы довольны нашими ребятами. Даже те, которые из Вышки переходят к нам, здорово играют», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.