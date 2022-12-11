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«Вашингтон» вызвал двух защитников из АХЛ

«Вашингтон» вызвал двух защитников из АХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» на своём сайте объявил о вызове из клуба АХЛ «Херши» защитников Лукаса Джохансена и Дилана Макилрата.

25-летний Джохансен набрал два (1+1) очка в 12 играх за «Херши» в этом сезоне. Лукас также сыграл в одном матче за «Вашингтон» в этом сезоне, проведя на льду 11 минут 47 секунд 8 ноября с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). В 207 играх за «Херши» Джохансен набрал 75 (18+57) очков. «Кэпиталз» выбрали Джохансен на драфте НХЛ в первом раунде под общим 28 номером в 2016 году.

30-летний Макилрат отдал пять передач в 22 играх за «Херши» в этом сезоне. Уроженец Виннипега сыграл 66 матчей в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». В АХЛ Дилан провёл 522 матча, в которых набрал 105 (27+78) очков. Макилрат выиграл Кубок Колдера — 2017 года в составе «Гранд Рапид Гриффинс».

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