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Олексяк дисквалифицирован на три матча за удар российского хоккеиста «Вашингтона»

Олексяк дисквалифицирован на три матча за удар российского хоккеиста «Вашингтона»
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Департамент по безопасности Национальной хоккейной лиги провёл разбирательство в связи с инцидентом в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» (4:1). Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев получил травму в середине второго периода и не смог доиграть матч. Россиянина грубым силовым приёмом встретил габаритный защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк, по итогам которого хоккеист получил большой штраф и удаление до конца матча за удар в голову.

По итогам разбирательства Олексяк получил дисквалификацию на три матча. Всего в НХЛ на счету Олексяка 463 и 377 штрафных минут.

В текущем сезоне Алексеев провёл пять матчей за «Вашингтон», в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-1».

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