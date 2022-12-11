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Голкипер «Вашингтона» Кемпер вернулся к тренировкам на льду после травмы

Голкипер «Вашингтона» Кемпер вернулся к тренировкам на льду после травмы
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер вернулся к тренировкам на льду, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Голкипер вышел на тренировку на лёд впервые с 4 декабря, когда получил повреждение в матче с «Калгари Флэймз» (2:5). 32-летний голкипер успел провести на площадке 36 минут и 9 секунд, пропустив две шайбы и отразив 24 броска по воротам. Кемпер в текущем сезоне НХЛ сыграл 20 матчей, в которых одержал восемь побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,56.

После повреждения основного вратаря «Кэпиталз вызвал из своего фарм-клуба «Херши Бирс» голкипера Хантера Шепарда.

Клуб из столицы США после 29 матчей набрал 30 очков и занимает 11 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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