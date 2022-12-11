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Игроки «Вашингтона» Алексеев и Кемпер помещены в список травмированных

Игроки «Вашингтона» Алексеев и Кемпер помещены в список травмированных
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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев помещён в список травмированных, сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Также в этот список отправлен голкипер Дарси Кемпер. Однако сообщается, что если вратарь будет готов, он может сыграть с «Чикаго» 14 декабря (5:00 мск).

Напомним, Алексеев получил травму в середине второго периода игры с «Сиэтл Кракен» (4:1) и не смог доиграть матч. Габаритный защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк встретил россиянина грубым силовым приёмом, по итогам которого хоккеист получил большой штраф и удаление до конца матча за удар в голову. Позже Олексяка наказали трёхматчевой дисквалификацией.

В этом сезоне Алексеев провёл за «Вашингтон» пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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